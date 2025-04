Sogin: al via lavori in centrale nucleare Caorso per deposito rifiuti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Inoltre, Sogin indica che nella centrale piacentina sono in corso anche le operazioni di adeguamento del deposito temporaneo per rifiuti di media attivita', chiamato "Ersma". Tali lavori prevedono la demolizione delle sole parti interne, mentre nel 2023 sono terminati i lavori di adeguamento dell'altro deposito temporaneo per rifiuti di bassa attivita', "Ersba2", oggi in esercizio.

Come spiegato da Sogin in una nota, l'adeguamento di questi tre depositi evita di realizzare nel sito nuove strutture di stoccaggio temporaneo. Al loro interno saranno accolti i rifiuti radioattivi pregressi e quelli prodotti dalle attivita' di decommissioning, in vista del loro successivo conferimento al Deposito Nazionale, una volta disponibile.

