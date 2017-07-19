Sogesid: Silvia Paparella nuova presidente, Errico Stravato confermato a.d.

Ok a bilancio 2025, secondo anno consecutivo chiuso in utile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - L'assemblea degli azionisti di Sogesid, la societa' di ingegneria ambientale delle Amministrazioni centrali dello Stato, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, designando Silvia Paparella alla presidenza e confermando Errico Stravato amministratore delegato per il mandato 2026-2028.

Contestualmente e' stato approvato il bilancio 2025: il valore della produzione raggiunge i 75,9 milioni di euro, mentre l'utile netto si attesta a 1,979 milioni di euro, con un incremento del 153,7% rispetto al 2024. Si tratta del secondo bilancio consecutivo in utile. Come specificato in una nota, Silvia Paparella portera' in Sogesid oltre vent'anni di esperienza nei settori dell'innovazione ambientale, della sostenibilita' e della transizione ecologica. Mentre, la conferma di Stravato rappresenta il riconoscimento del percorso di rilancio avviato nel 2023. Al momento del suo insediamento, Sogesid ereditava una situazione economico-gestionale caratterizzata da un disavanzo di circa 18 milioni di euro, maturato a partire dal 2011. Attraverso una profonda riorganizzazione aziendale e un rafforzamento delle attivita' operative, la societa' ha invertito la tendenza, tornando all'utile gia' nel 2024.

Nel triennio di gestione 2023-2025, il valore della produzione e' cresciuto del 44%, mentre il Margine Operativo Lordo ha registrato un incremento del 528%. Parallelamente, il valore delle commesse operative e' aumentato del 45%, con un significativo rafforzamento della presenza della Sogesid nei principali ambiti dell'ingegneria ambientale, dalla portualita' alle bonifiche, dal dissesto idrogeologico alla gestione delle infrastrutture idriche. Nel cda sono stati confermati come consiglieri Massimiliano Panero, Paola Scialanga ed Ernestina Sicilia.

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