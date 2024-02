Sogesid: accordo con Universita' di Cassino per progetti ambientali nel Basso Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - Costruire sinergie per la tutela del territorio e il risanamento ambientale attraverso attivita' di ricerca scientifica e supporto alla didattica. Questo e' l'obiettivo dell'accordo di cooperazione firmato tra Sogesid, societa' di ingegneria 'in house providing' del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), e l'Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L'intesa punta a mettere insieme la competenza tecnica di Sogesid nella realizzazione di progetti ambientali con l'esperienza nell'innovazione e ricerca scientifica dell'Ateneo. Al centro della collaborazione, settori chiave come la bonifica e il risanamento ambientale, la sistemazione idraulica dei bacini urbani e naturali e la riqualificazione ambientale per siti di interesse nazionale del Basso Lazio. Accanto ai progetti di collaborazione scientifica, l'accordo riguardera' anche attivita' di supporto alla didattica come l'organizzazione di conferenze e seminari su temi legati alla gestione della risorsa idrica e alla bonifica e messa in sicurezza delle aree contaminate e l'attivazione di tirocini formativi e stage riservati agli studenti dell'universita'.

