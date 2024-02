Sogesid: accordo con Universita' di Cassino per progetti ambientali nel Basso Lazio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - 'La ricerca scientifica e la formazione accademica sono strumenti fondamentali per affrontare con successo le sfide dello sviluppo sostenibile', ha dichiarato Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid. 'E' per questo che siamo orgogliosi di essere al fianco di atenei prestigiosi come l'Universita' di Cassino per lavorare insieme alla tutela e alla riqualificazione ambientale del nostro Paese'. La convenzione quadro stabilisce le basi per una partnership a lungo termine, finalizzata a promuovere e facilitare lo scambio di conoscenze, risorse e competenze tra l'Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Sogesid.

Questa collaborazione strategica mira a favorire lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, formazione e sviluppo tecnologico, al fine di promuovere l'innovazione e il progresso nei rispettivi settori di competenza. Il Rettore dell'Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Marco Dell'Isola ha sottolineato l'importanza di questa partnership: 'La collaborazione con Sogesid - ha detto - rappresenta un passo significativo nella missione universitaria di promozione dell'eccellenza della ricerca e nel contribuire allo sviluppo sostenibile della societa'.

Siamo entusiasti di unire le forze con una realta' cosi' dinamica e innovativa'.

com-ler

