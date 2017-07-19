Sogei: ok Corte dei Conti a bilancio 2024, +10,4% valore produzione a 1,113 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha approvato la relazione sulla gestione 2024 di Sogei, societa' in house del Mef, che svolge il ruolo di partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria.

L'esercizio 2024 - si legge in una nota - evidenzia una crescita dei volumi, con un valore della produzione pari a 1.113,4 milioni di euro (+10,4%) e ricavi da vendite e prestazioni verso le pubbliche amministrazioni pari a 1.067,1 milioni (+6,7%), a conferma del ruolo espletato nei processi di digitalizzazione nel settore pubblico.

L'attivita' continua a essere svolta in via prevalente mediante convenzioni con le pubbliche amministrazioni, che rappresentano circa l'85,8 per cento dei ricavi e, in termini piu' ampi, il 95,8% del valore della produzione. Nel corso del 2024 la societa' ha operato nel nuovo assetto conseguente alle operazioni straordinarie perfezionate nel 2023. La fusione con Sose s.p.a. ha comportato, in particolare, l'integrazione delle attivita' di analisi economico-statistica e di supporto alle politiche fiscali, con l'elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilita' fiscale e contributiva - Isa e Isac, nonche' con lo sviluppo di modelli previsionali e l'analisi dei dati economico-tributari.

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