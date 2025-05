Sofinter: Mimit, negoziato con 5 possibili acquirenti di AC Boilers

Tavolo di monitoraggio aggiornato al 18 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - Dal tavolo di confronto di oggi "passi avanti sul futuro dello stabilimento AC Boilers di Gioia del Colle, di proprieta' del Gruppo Sofinter, attivo nella produzione di caldaie di grande taglia per impianti di generazione di energia elettrica". Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Hanno partecipato al tavolo di confronto odierno, spiega una nota del Mimit, i rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali, delle Regioni Puglia e Lombardia e degli enti locali coinvolti. "L'incontro si inserisce nel percorso di costante attenzione che il Mimit sta dedicando alla vertenza Sofinter, per la quale e' stata presentata istanza di composizione negoziata della crisi. L'advisor ha fatto sapere che per lo stabilimento di Gioia del Colle sono state presentate 23 manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti, tra cui realta' industriali impegnate nel settore dell'energia rinnovabile e dell'economia circolare. Al momento la negoziazione e' in stato avanzato, in particolare con cinque soggetti interessati a tutti o a buona parte dei lavoratori, con specifiche prospettive industriali".

Le interlocuzioni proseguiranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di finalizzare il processo di reindustrializzazione entro fine luglio. Il tavolo di monitoraggio e' aggiornato al 18 giugno per condividere, con tutte le parti coinvolte, le informazioni che emergeranno nel processo di ricerca di un nuovo soggetto industriale.

