Sofinter: Mimit, in campo per nuova soluzione Gioia del Colle e tutela occupati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - Nuovo tavolo al Mimit sulla vertenza Sofinter, azienda specializzata nella produzione di caldaie per impianti di generazione di energia elettrica, per fare il punto sulla situazione dopo il mancato perfezionamento dell'accordo per la cessione dello stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle ad Az Impianti.

Nel corso del tavolo l'azienda, attualmente in composizione negoziata della crisi, ha riferito che il venir meno dell'intesa - che avrebbe dovuto consentire il rilancio del sito produttivo pugliese e garantire una prospettiva occupazionale agli oltre 120 lavoratori coinvolti - ha determinato una situazione di forte incertezza, sia sul piano industriale sia su quello occupazionale, per il territorio di Gioia del Colle e per i dipendenti attualmente in cassa integrazione. Come specificato in una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Mimit ha ribadito di essere al fianco delle parti nella ricerca di una soluzione positiva, con l'obiettivo di rilanciare il sito produttivo di Gioia del Colle, salvaguardare i livelli occupazionali e valorizzare le competenze professionali presenti nello stabilimento. Il tavolo sara' riconvocato non appena vi saranno nuovi sviluppi.

