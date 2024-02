Sofidel: confermati rating Climate Change 2023 e Forests 2023 di CDP-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Per Sofidel, Net Zero rappresenta il nuovo step di un percorso di riduzione delle emissioni climalteranti che parte da lontano: nel 2008, e' stata la prima azienda manifatturiera italiana e la prima al mondo nel settore tissue ad aver aderito al programma internazionale Wwf Climate Savers, impegnandosi a raggiungere traguardi ambiziosi di riduzione volontaria delle emissioni climalteranti. Dal 2009 al 2020 Sofidel ha ridotto del 24% le emissioni dirette di CO2 (carbon intensity) in atmosfera.

Entro il 2030 il Gruppo lavora per una ulteriore riduzione del 40% delle emissioni di CO2 di scopo 1 e scopo 2 rispetto all'anno base 2018, e del 24% di quelle di ambito 3. Anche in questo caso, l'obiettivo e' stato approvato da SBTi.

Le azioni piu' significative del piano di decarbonizzazione Sofidel al 2050 riguarderanno: l'introduzione di tecnologie e soluzioni capaci di incrementare ancora l'efficienza energetica degli impianti del Gruppo, e in futuro l'elettrificazione di alcuni processi produttivi, oggi alimentati con combustibili fossili; l'incremento della quota di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili o acquistata con contratti di lungo periodo (Ppa) da installazioni di nuova costruzione; l'utilizzo crescente di combustibili di origine biologica, provenienti da filiere locali, scarti di altre lavorazioni e da fonti gestite con criteri di sostenibilita' ambientale. Tra tali combustibili: le biomasse solide, il biometano e il bio-syngas; l'impiego di idrogeno verde, in collaborazione con partner tecnologici ed enti pubblici. Nel Regno Unito, Sofidel Uk ha gia' ottenuto sussidi importanti per introdurre tale combustibile presso i propri stabilimenti; la gestione forestale sostenibile, con un obiettivo di azzeramento di ogni fenomeno di deforestazione lungo la catena di fornitura di Sofidel; la realizzazione e la presentazione sul mercato di prodotti con ridotte quantita' di imballaggi o imballati con materiali rinnovabili, dalle contenute emissioni di carbonio (azione coerente con l'impegno da tempo assunto da Sofidel per il dimezzamento dell'uso della plastica convenzionale nelle proprie produzioni, a favore, in particolare, del ricorso agli imballaggi in carta); la selezione e il ricorso all'utilizzo di mezzi di trasporto piu' efficienti e in futuro alimentati con: combustibili di origine vegetale, idrogeno, e-fuels o energia elettrica; il ricorso alle tecnologie di rimozione delle emissioni residue di carbonio, attraverso tecniche di cattura e stoccaggio (Ccs, Carbon Capture and Storage) o di immagazzinamento biologica con progetti di afforestazione o riforestazione.

Ann

(RADIOCOR) 11-02-24 12:45:00 (0327) 5 NNNN