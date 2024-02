Sofidel: confermati rating Climate Change 2023 e Forests 2023 di CDP

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Sofidel, attivo a livello globale nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare per il marchio Regina, anche quest'anno, si e' posizionato nella fascia Leadership dei due rating Climate Change 2023 e Forests 2023 di CDP (Carbon Disclosure Project) per la lotta al cambiamento climatico e alla deforestazione .

Per entrambi i rating, Climate Change e Forests, Sofidel ha ottenuto il punteggio A-, posizionandosi sia sopra la media europea (B, nel caso del clima, e C per la gestione forestale) sia sopra quella di settore (B per entrambi i rating). Dopo i risultati ottenuti con il programma Wwf Climate Savers e l'approvazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 da parte di Science Based Targets (SBTi) - il Gruppo si impegna inoltre a raggiungere Net Zero entro il 2050. L'obiettivo Net Zero, ossia la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la conseguente rimozione delle emissioni residue fino al punto piu' vicino possibile allo zero lungo tutta la catena del valore, e' al centro del Green Deal europeo e ritenuto cruciale per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2C secondo gli accordi di Parigi. Sofidel affrontera' questo percorso insieme a SBTi - il sodalizio tra Carbon Disclosure Project (Cdp), Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (Wri) e World Wide Fund for Nature (Wwf) - che promuove le migliori pratiche di sostenibilita' e aiuta le aziende a perseguire obiettivi di riduzione dei gas climalteranti in linea con la scienza. 'Sofidel accelera ancora il suo cammino di decarbonizzazione. Net Zero e' un impegno verso il nostro Pianeta, un obiettivo fondamentale per un'azienda come la nostra impegnata in un settore altamente energivoro' ha affermato Riccardo Balducci, Group Sustainability Director di Sofidel.

