Societa' Gasdotti Italia: Roberto Loiola nominato nuovo ad della societa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - Societa' Gasdotti Italia, secondo operatore di trasporto di gas naturale in Italia, attivo nel Paese da circa 60 anni e proprietario di un'infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica, ha annunciato la nomina di Roberto Loiola come nuovo amministratore delegato e direttore generale.

Roberto Loiola, laureato in Ingegneria all'Universita' di Padova, - riferisce una nota - ha una consolidata esperienza alla guida di aziende leader nei settori delle infrastrutture di rete e nella realizzazione di grandi investimenti infrastrutturali, tecnologici ed industriali. Tra i numerosi incarichi ricoperti in circa 30 anni di carriera, Roberto Loiola e' stato Chief Executive Officer del gruppo SIRTI; Senior Vice President di Nokia, Nokia-Siemens, Alcatel-Lucent e Huawei in Italia e all'estero; Amministratore Delegato e Presidente di Alcatel-Lucent Italia.

Il nuovo corso in SGI - si aggiunge - testimonia il desiderio degli azionisti - il fondo canadese Ontario Teachers' Pension Plan e quello svizzero Swiss Life Asset Managers - di supportare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti alle imprese e alle famiglie italiane, e la transizione energetica. SGI continuera' ad investire in tecnologie innovative per favorire lo sviluppo di gas rinnovabili, idrogeno verde e power-to-gas, anche tramite numerose partnership nazionali e regionali.

Il nuovo amministratore delegato guidera' un management team esperto nell'ideazione e sviluppo, e nella realizzazione ed esercizio di gasdotti e infrastrutture ad essi funzionali. La realizzazione del piano decennale di sviluppo delle reti prevede oltre 400 milioni di euro di investimenti, di cui circa il 40% sulla direttrice della rete gas adriatica - dalla Puglia alle Marche percorrendo anche il Molise e l'Abruzzo. Tra i progetti piu' rilevanti la conversione Hydrogen-ready della rete di gasdotti in esercizio ed il ruolo trainante di SGI nel progetto Hydrogen Valley per il distretto industriale di Frosinone, incentrato sull'utilizzo integrato di idrogeno verde e dei sottoprodotti.

Il nuovo Amministratore Delegato, Roberto Loiola, ha dichiarato 'Sono entusiasta ed orgoglioso di poter mettere la mia esperienza di gestione di aziende complesse al servizio di una realta' strategica nel sistema energetico e che ha una lunga storia di consolidate professionalita' e competenze nel settore. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti di SGI per la fiducia. Lavoreremo con dedizione ed impegno per contribuire ad assicurare gli approvvigionamenti nei territori che serviamo e proseguiremo il percorso verso la decarbonizzazione.'.

com-che

(RADIOCOR) 29-03-23 12:36:11 (0292)ENE,UTY 5 NNNN