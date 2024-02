Smemoranda: Santoro rileva licenza, agenda 2025 andra' in stampa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Santoro Italia Srl ha rilevato la licenza del marchio Smemoranda.

Cosi' andra' in stampa l'edizione 2025 dell'agenda Smemoranda, anche nota come "Smemo". Lo comunica la stessa societa', pertecipata dall'editore Lucio Santoro, dell'omonima Santoro Ltd, produttore e distributore del marchio 'Gorjuss', e dall'imprenditore italiano Valerio Benini. Smemoranda, da tempo difficolta' economiche, e' fallita lo scorso marzo, a circa un anno dell'attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi, nel marzo del 2022. La notizia arriva dopo che a gennaio 2024 l'asta giudiziaria per l'acquisizione del marchio era andata deserta. Santoro italia, si legge in una nota, intende garantire "continuita' al progetto editoriale, a tutti quei valori e contenuti che da sempre hanno caratterizzato il fenomeno (culturale) Smemoranda e che hanno trasformato il diario/agenda da un oggetto di consumo, a un vivace soggetto di cultura e design e poi di culto".

