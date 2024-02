Smartphone: riparazioni, 63 mld di dollari in Ue nel 2023

I dati dell'European Refurbishment Association (Eurefas) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - La nuova Legge Europea sulle riparazioni in fase di approvazione a Bruxelles e' destinata a veder aumentare un mercato, quello dei pezzi di ricambio per smartphone, che nel 2023 ha superato i 63 miliardi di dollari e che, dal 2019, anno prima della pandemia da Covid 19, e' aumentato del 148%.

Questi i dati dell'European Refurbishment Association (Eurefas) relativi ai 27 Paesi dell'Unione Europea illustrano, inoltre, che oltre il 10% degli smartphone in circolazione nell'Ue sono ricondizionati.

In Italia, il mercato delle riparazioni 'fuori garanzia', nel 2023, ha superato i 250 milioni di euro. Riguardo ai prezzi medi per riparare uno smartphone nel nostro Paese, secondo i dati di WeFix.it, il booking italiano che seleziona i migliori centri assistenza per smartphone membro di 'The Right to Repair Europe' coalizione che ha promosso la Legge sulle riparazione davanti al Parlamento Europeo, il valore medio delle riparazioni nel nostro Paese e' di 80 euro per dispositivo. I modelli piu' costosi sono i Samsung, con un costo medio di riparazione pari a 107 euro mentre i piu' economici tra i piu' venduti sono i modelli Huawei con un costo medio di riparazione di 64 euro. Le parti 'consumabili' piu' riparate sono, come facile immaginare, gli schermi e le batterie. Se, da un lato, sostituire una batteria di un dispositivo Apple ha un costo medio di 48 euro, dall'altro il prezzo da pagare varia molto da regione a regione.

