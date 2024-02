Smartphone: le riparazioni in Ue valgono 67 mld, 250mln in Italia

Secondo i dati di WeFix.it (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - Oltre uno smartphone su dieci in circolazione nell'Ue e' ricondizionato e la nuova Legge Europea sulle riparazioni in fase di approvazione a Bruxelles e' destinata a veder aumentare un mercato, quello dei pezzi di ricambio per smartphone, che nel 2023 ha superato i 63 miliardi di dollari e che, dal 2019, anno prima della pandemia da Covid 19, e' aumentato del 148%, secondo i dati dell'European Refurbishment Association (Eurefas) relativi ai 27 Paesi dell'Unione Europea.

In Italia, il mercato delle riparazioni fuori garanzia nel 2023 ha superato i 250 milioni di euro. I piu' riparati sono schermi e batterie.Secondo i dati di WeFix.it, il booking italiano che seleziona i migliori centri assistenza per smartphone, il valore medio delle riparazioni e' di 80 euro: i modelli piu' costosi sono i Samsung, con un costo medio di riparazione pari a 107 euro mentre i piu' economici i modelli Huawei con un costo medio di riparazione di 64 euro. Ma il prezzo da pagare varia molto da regione a regione: Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono quelle dove le riparazioni costano di piu', mentre in Campania, Calabria e Sicilia sono le piu' economiche. A pesare non tanto il costo dei ricambi, quanto la concorrenza dei centri di assistenza, costo della vita e salari medi.

