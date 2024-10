Smart working: piace a 3 su 4 a Roma e Milano, ma non cosi' nei piccoli comuni

Studio Fondazione per la sostenibilita' digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ott - Smart working si, ma non per tutti. I milanesi sono i piu' appassionati: piace ad oltre tre su quattro nella metropoli lombarda, il 77%. Promosso anche dal 73% dei romani, altrettanto a Firenze, Palermo o Bologna. Ma per chi lavora in un piccolo comune della Lombardia, lontano da Milano, il lavoro a distanza e' un fattore positivo per meno della meta', il 48%.

Anche a Trento e Trieste lo smart working piace a poco piu' di un lavoratore su due, il 53%. 'Dove si vive fa molto la differenza', spiega Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la sostenibilita' digitale che ha presentato il risultato di una ricerca sul gradimento del lavoro a distanza degli italiani a Radio24 a L'economia delle piccole cose. 'L'Italia non e' piu' tutta uguale, la percezione e' diversa tra le grandi citta' e i piccoli centri. Chi vive nei piccoli comuni vive lo smart working talvolta come una privazione piu' che un'opportunita'', dice Epifani. Che spiega: 'bisogna compensare, da una parte, la comodita' per i lavoratori e anche per l'azienda che affronta meno costi di logistica, dall'altra la fedelta' all'azienda che tende a diminuire. Soprattutto per i nuovi assunti. Tant'e' che stanno aumentando molto le persone che cambiano lavoro solo in base a stipendio e benefit. Il clima aziendale e il rapporto con i colleghi sono importanti per almeno un italiano su tre. Con quasi sette italiani su dieci che sono convinti che il lavoro a distanza abbia un impatto negativo sulla crescita e sulla cultura aziendale', dice ancora Epifani a Radio24.

