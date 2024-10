Smart working: piace a 3 su 4 a Roma e Milano, ma non cosi' nei piccoli comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ott - Secondo la rilevazione, in collaborazione con l'Istituto Piepoli, a livello generale il 54% degli intervistati ritiene che il lavoro a distanza migliori "abbastanza" il work-life balance, mentre il 22% lo considera un 'grande miglioramento'. Ma e' la mappa dell'Italia a fare la differenza.

Nelle grandi citta' la classifica degli appassionati dello smart working vede in cima alla classifica la Lombardia (77%), seguita da Umbria (76%), Lazio (73%), Toscana (72%), Sicilia (72%), Emilia-Romagna (71%) e Campania (69%). In coda Trentino-Alto Adige (53%), Friuli-Venezia Giulia (53%), Basilicata (48%) e Valle d'Aosta (47%). Ma se si guarda a chi vive nei piccoli comuni, con la Lombardia che precipita in classifica (48%), in vetta ci sono, ma a livelli molto piu' bassi, Abruzzo (53%), Marche e Sicilia (52%), Liguria (51%) e in coda troviamo Piemonte (40%), Emilia-Romagna (36%) e Molise (33%).

