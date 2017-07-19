Smart working: la quota dei lavoratori in presenza sale all'85% in 2025
Report sulla Retribuzione 2025 di Osservatorio Coverflex (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Il Report sulla Retribuzione 2025 di Coverflex, piattaforma leader nella retribuzione flessibile, evidenzia un'inversione di tendenza sulle modalita' di lavoro che segna un netto ritorno a un modello piu' tradizionale ma che, al tempo stesso, sembra entrare in conflitto con le esigenze prioritarie dei dipendenti italiani. I dati sullo smart working rilevano che nel 2025, l'85% dei lavoratori opera esclusivamente in presenza. Si tratta di un dato in crescita rispetto all'anno precedente (82%). Mentre la modalita' ibrida registra un calo, passando dal 15% del 2024 al 12% nel 2025. I risultati del Report evidenziano le conseguenze di questa mancanza di flessibilita': il 31% delle persone afferma che il proprio lavoro ha un impatto negativo sul benessere psicofisico.
Invece il 23% dei lavoratori indica la difficolta' di conciliare lavoro e vita privata come una delle principali fonti di stress. Tra i piu' giovani (18-34 anni), questa quota sale al 29%.
