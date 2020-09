Smart working: Dadone, dal 1 gennaio Pola 'flessibile' in mano ai dirigenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - 'Il piano organizzativo del lavoro agile (Pola, ndr.) dovra' essere uno strumento estremamente flessibile, calato sulle diverse realta' amministrative, le grandi come le piccole. Dal prossimo 1 gennaio sara' messo in mano ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni che dovranno innanzitutto individuare le attivita' che si possono svolgere con questa modalita' di lavoro. L'obiettivo, in base alla norma del Dl Rilancio, e' di inserire il 60% - fino a fine anno - e poi il 50% dei dipendenti in smart working'. Lo ha detto il ministro del Pa Fabiana Dadone, intervenuta al convegno 'Smart working: dall'emergenza all'opportunita'', organizzato dalla senatrice Barbara Floridia. 'Sono necessari investimenti per la bandalarga che deve essere necessariamente portata a termine in tutto il paese, per l'acquisto di materiale nuovo per le Pa e per la riorganizzazione del lavoro basata sul risultato. Che si traduce in una maggiore funzionalita' dei servizi forniti', ha detto la Dadone.

Dca

(RADIOCOR) 07-09-20 19:10:53 (0441)PA 5 NNNN