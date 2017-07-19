Smart Capital: perfezionato investimento immobiliare da 1,9 mln collegato a Midolini Group

Con veicolo di scopo per acquisizione di proprieta' in FVG (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo 'permanent capital' specializzata in investimenti di Private equity e di Private investments in Public equity, ha finalizzato con la famiglia Midolini/Pittini, l'investimento in Midolini Group Re, iniziativa immobiliare strumentale collegata all'investimento gia' detenuto in Midolini Group.

L'investimento di Smart Capital e' stimato in circa 1,9 milioni di euro. L'operazione prevede una struttura finanziaria con un leverage indicativo del 65%. E' stata realizzata attraverso un veicolo di scopo controllato da Smart Capital, che ha acquisito una partecipazione del 43,66% in Midolini Group Re, societa' costituita con la famiglia Pittini/Midolini e dedicata all'acquisizione, gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare del Gruppo Midolini. Nel nuovo veicolo societario confluiranno due proprieta' in Friuli Venezia Giulia, destinate a diventare punti nevralgici per l'operativita' e l'espansione delle attivita' logistiche e industriali di Midolini Group.

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