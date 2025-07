Sma Solar: con Fortore Energia per oltre 100MW fotovoltaico in Italia

Accordo per 12 impianti localizzati Puglia e Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - Sma Solar Technology, azienda che opera nella produzione di inverter e soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico, e Fortore Energia, produttore di energia fotovoltaica, hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di inverter e stazioni di conversione complete per dodici impianti fotovoltaici connessi alla rete di media tensione, per una potenza complessiva di oltre 100Mw. Nel dettaglio, spiega una nota, il progetto prevede la costruzione di dodici impianti localizzati tra il Lazio e la Puglia. Con l'impianto di Sprecacenere, pronto per la connessione, si entra nella frase cruciale dell'intero progetto. Secondo Fortore Energia "in fase di realizzazione saranno coinvolte numerose aziende locali e a regime, si prevede l'occupazione stabile di circa 40 unita' lavorative'.

Lab-com

