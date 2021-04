Slovacchia: autorita' sanitaria esprime dubbi su composizione dosi Sputnik ricevute

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - L'autorita' di regolamentazione dei medicinali della Slovacchia ha reso noto di non essere in grado di determinare la sicurezza di un lotto di vaccino Sputnik russo contro il Covid-19, ricevuto a marzo, esprimendo dubbi sulla sua composizione. L'ex primo ministro Igor Matovic e' stato costretto a dimettersi la scorsa settimana a causa delle polemiche scatenate dal suo acquisto frettoloso di due milioni di dosi di Sputnik, che non ha ancora ricevuto il via libera dall'Agenzia europea dei farmaci. "I lotti del vaccino Sputnik utilizzati nei test preclinici e negli studi clinici pubblicati sulla rivista Lancet non hanno le stesse caratteristiche e proprieta' di quelli importati in Slovacchia", ha affermato l'Istituto nazionale per il controllo dei medicinali in un comunicato stampa. "Solo il nome lo accomuna ai vaccini Sputnik V utilizzati in circa 40 paesi in tutto il mondo" ha aggiunto l'autorita'. "Sulla base dei soli test di laboratorio - conclude il comunicato - non e' possibile trarre conclusioni sulla sua efficacia e sicurezza nell'uomo". Secondo l'autorita' sanitaria, il produttore del vaccino non ha risposto alle ripetute richieste di fornire dati su la composizione delle prime 200.000 dosi importate. A febbraio, Lancet aveva indicato che il vaccino Sputnik era efficace al 91,6%, sollevando dubbi sulla sua affidabilita'. Il vaccino e' utilizzato in particolare in Russia e Ungheria. Matovic, che e' rimasto al governo come vice primo ministro, si e' recato oggi a Mosca per cercare di far luce sulla vicenda. "I miei colloqui si concentreranno ovviamente sul vaccino - ha scritto su Facebook - poiche' sono ancora in corso sforzi sistematici per impedire l'uso dello Sputnik in Slovacchia".

