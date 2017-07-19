Sisma: sicurezza, premi a imprese virtuose nei cantieri della ricostruzione

Rinnovata l'intesa con i Consulenti del lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - Rafforzare la sicurezza nelle aziende dei territori colpite dal sisma del 2016 e nei cantieri degli interventi di ricostruzione, promuovendo strumenti che favoriscano trasparenza e legalita' negli appalti, come l'asseverazione rilasciata dai consulenti del lavoto 'Asse.Co.', e misure previste a livello nazionale, come la patente a crediti e il badge di cantiere. Sono alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa rinnovato oggi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro e la Struttura commissariale Sisma 2016. L'accordo, operativo fino al termine della gestione commissariale, riguarda la ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma e prevede anche la possibilita' di introdurre meccanismi premiali per le aziende asseverate, valorizzandone la regolarita' contributiva e retributiva per la ricostruzione pubblica anche nelle procedure di gara. I bandi potranno, infatti, prevedere punteggi aggiuntivi per le imprese in possesso dell'asseverazione 'Asse.Co.', fino a 2 punti sull'offerta tecnica, oltre a ulteriori indicatori premianti per chi aderisce volontariamente al sistema. Le parti riconoscono, inoltre, la formazione obbligatoria e continua come leva strategica e si impegnano a supportare le stazioni appaltanti nel controllo del rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza.

