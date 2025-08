Sisma Marche: Meloni, dopo molte false partenze ricostruzione ha decisa accelerazione

'Pedemontana tassello strategia Governo per cambio di passo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - "Penso che si possa dire con un pizzico di soddisfazione che dopo molti rinvii, dopo molte false partenze alla ricostruzione ha finalmente subito una diciamo decisa accelerazione. Molto e' stato fatto, molto, moltissimo rimane da fare per rispondere al desiderio di chi e' nato e cresciuto in questi luoghi, di chi e' rimasto qui e per tanti e' stata davvero una scelta d'amore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di avvio dei lavori della SS 502-SS708 Belforte del Chienti-Sarnano (MC), la 'Pedemontana Sud delle Marche'.

"Quello che prende via oggi - ha sottolineato Meloni - segna l'avvio della realizzazione del tratto che in futuro colleghera' da nord a sud le province di Macerata, Fermo Fermo e Ascoli Piceno con la possibilita' anche di connettersi a Teramo, quindi all'Abruzzo, oltre che a Roma, oltre che a Spoleto. Quindi capite quanto l'infrastruttura metta al centro questo territorio". E, ha sottolineato, " la Pedemontana e' anche uno dei tasselli di una strategia che il Governo ha messo in campo che e' molto piu' ampia della infrastruttura in se' per imprimere un cambio di passo deciso nella ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016".

Bof

(RADIOCOR) 04-08-25 13:32:02 (0343)GOV,PA,INF 5 NNNN