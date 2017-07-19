Sisma Irpinia: Mattarella, pagina difficile e richiamo a migliorare sistemi reazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - "Sono trascorsi quarantacinque anni da quel drammatico 23 novembre del 1980 in cui violente scosse sismiche colpirono l'Irpinia, la Basilicata e alcune aree della Puglia, causando la morte di circa tremila persone, migliaia di feriti e sfollati, milioni di cittadini bisognosi di aiuto". Cosi' in una nota il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per il quarantacinquesimo anniversario dal terremoto dell'Irpinia.

"La risposta alla catastrofe da parte delle istituzioni e della societa' civile, dei tanti volontari che, mossi da un profondo spirito di partecipazione e solidarieta', accorsero in aiuto delle popolazioni locali, fu impegnativa e generosa", ha detto il capo dello Stato. "Una pagina difficile della nostra storia rimasta impressa nella memoria collettiva - ha proseguito - richiamo costante alla necessita' di adeguare sistemi di monitoraggio e di immediata reazione alle vulnerabilita' a cui sono esposte parti del territorio italiano e al contempo sprone alla ricerca di soluzioni adeguate in materia antisismica per una ricostruzione che fosse anche rilancio di aree interne del nostro Paese. La Repubblica - ha concluso Mattarella - commemora le sue vittime e si unisce al dolore dei familiari".

