Sisma 2016: Sviluppo Lavoro Italia, creare opportunita' con lavoro a Km 0 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - La Convenzione attua quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 19 settembre tra il Commissario Castelli e Calderone, individuando in Sviluppo Lavoro Italia l'istituzione di riferimento del ministero che collabora con la Struttura commissariale per attuare gli interventi. Obiettivo: integrare e rafforzare quanto previsto dalle programmazioni regionali, anche tramite misure specifiche e progetti innovativi e sperimentali, all'interno dell'area Cratere Sisma 2016 che comprende Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, 138 Comuni e una popolazione di 600 mila abitanti. Per il Commissario Guido Castelli, "creare opportunita' di lavoro, formazione e sviluppo e' la premessa per incentivare le persone a restare in questi territori e garantire un nuovo futuro alle comunita' dell'Appennino centrale. Tra i compiti che mi sono stati affidati c'e' anche la riparazione economica e sociale dei territori colpiti'. La presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia Paola Nicastro ha sottolineato in particolare "lo spopolamento delle aree interne. Puntiamo a limitare il fenomeno con iniziative di diffusione delle opportunita' e degli strumenti previsti, ad esempio quelle del decreto Coesione: autoimpiego e autoimprenditorialita' puntando su settori che siano da traino come turismo sostenibile e agricoltura innovativa. L'obiettivo e' creare opportunita' con il lavoro a Km 0'. Gli interventi previsti riguardano avviamento di imprese giovanili; formazione e attivazione disoccupati; riduzione dei divari territoriali attraverso servizi specifici; promozione della formazione tecnica e digitale dei giovani; servizi per famiglie, giovani e anziani; sostegno a servizi per il welfare territoriale, comunitario ed aziendale; rafforzamento del ruolo del Terzo settore. Con Sviluppo Lavoro Italia verranno compiute analisi dei fabbisogni, raccolti da associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese, Comuni, Terzo Settore.

Prevista la progettazione e realizzazione di interventi per autoimpiego e imprenditoria femminile, Sistema Duale, Its, Formazione e altre misure di politica attiva utili all'aumento di occupazione e alla riduzione del mismatch di competenze.

