Sisma 2016: Mps, plafond di 200 mln per interventi supersismabonus

Siglato protocollo con Commissario alla ricostruzione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - Il commissario alla ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016-2017, Guido Castelli, e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno firmato un protocollo d'intesa per riservare un plafond di 200 milioni di euro di crediti legati all'utilizzo del Supersismabonus 110% nei cantieri della ricostruzione localizzati in Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Si legge in una nota congiunta. "Il protocollo d'intesa - informa il comunicato - restera' in vigore fino al 31 dicembre 2025 e potra' contribuire al rilancio economico e sociale di quelle aree del centro Italia fortemente danneggiate dal terremoto". La struttura commissariale ricorda che nelle quattro regioni del Centro Italia, fino al 2025 e' possibile la ricostruzione degli edifici privati cumulando il contributo pubblico post terremoto al beneficio fiscale (sia con cessione del credito che con sconto in fattura). "Oggi - ha commentato il commissario Guido Castelli - e' stato compiuto un passo molto importante che auspico possa consentire il superamento dello stallo che, nell'ambito della ricostruzione privata, si e' determinato a seguito del blocco del mercato degli acquisti dei crediti d'imposta". "Con questo accordo - ha sottolineato l'ad di Banca Mps Luigi Lovaglio - intendiamo dare un concreto supporto alle aree del Centro Italia ancora segnate dal terremoto del 2016".

com-fro

