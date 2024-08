Sisma 2016: Meloni, restituire all'Appennino centrale il futuro che merita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ago - 'Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto 2016. Le immagini della catastrofe, i borghi distrutti, il dolore e l'angoscia dei nostri connazionali, l'eroismo dei soccorritori sono tasselli di una memoria collettiva che il tempo non intacchera'. In questo anniversario ricordiamo chi non c'e' piu' e ci stringiamo ai famigliari e ai cari delle vittime: non siete mai stati soli, e l'Italia e' e sara' sempre al vostro fianco'. Cosi' il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'ottavo anniversario del terremoto - con epicentro ad Amatrice - che ha colpito numerosi comuni del Centro-Italia. 'Molto e' stato fatto, ma altrettanto c'e' da fare per restituire all'Appennino centrale il futuro che merita e per rispondere al desiderio di chi e' nato e cresciuto in quei luoghi di tornare a viverli', ha detto il premier.

