Sisma 2016: Legnini, nuovo termine per aiuti anti-contagio a imprese

"Non mi spiego perche' molte non lo abbiano ancora fatto" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - "Riapriremo il termine per le imprese, affinche' si dotino di misure anticontagio, anti-Covid. Quelle che avevamo messo a disposizione il maggio scorso sono state solo parzialmente utilizzate". Lo ha detto il commissario di governo alla ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini nella conferenza stampa di oggi per fare il punto sulla ricostruzione (nel quarto anniversario del terremoto che ha colpito i territori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo). "Non mi spiego la ragione per la quale molte imprese - con una semplice domanda per munirsi di dispositivi e attrezzature per lavorare in sicurezza - non lo abbiano ancora fatto: riapriremo i termini con un provvedimento che adottero' nei prossimi giorni", ha concluso Legnini.

