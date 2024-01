Sisma 2016: Fillea, con ricostruzione pesante piu' rischi illegalita'

Genovesi: arrivate imprese mai occupatesi di antisismica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - "La ricostruzione post sisma 2016 sta entrando nella fase piu' delicata, con migliaia di cantieri privati e decine e decine di opere pubbliche in esecuzione. Ora e' il momento di intensificare l'azione di controllo e prevenzione contro illegalita', lavoro nero, rischio di infortuni". Cosi' in una nota Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil al termine del coordinamento sisma, che riunisce tutte le strutture del sindacato di Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche. "Con la fine del superbonus nel resto del Paese e l'avvio della seconda fase di ricostruzione - prosegue Genovesi - nei cantieri della area sisma si stanno presentando decine di aziende che non sono del territorio, alcune delle quali operano per la prima volta tra Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo e mai si sono occupate di messa in sicurezza antisismica. Diverse imprese inoltre, pur facendo lavori edili, non stanno applicando i Ccnl del settore, con tutto quello che comporta in termini di dumping, concorrenza sleale e soprattutto minore formazione e sicurezza. Anche il numero di subappaltatori sta crescendo e se da un lato - tra Durc di Congruita', attivita' degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, attivita' congiunte con le associazioni di impresa locali, Casse Edili e Prefetture - sono in campo molti utili strumenti, dall'altro lato servono ora maggiori risorse e ulteriori interventi per evitare zone grigie, a danno di cittadini, comunita' locali, lavoratori ed imprese serie".

