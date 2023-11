Sisma 2016: Castelli, bene proroga Fondo contro deindustrializzazione

Un anno in piu' per le imprese di Lazio e Marche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - "Grazie alla proficua sinergia con Invitalia e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il decreto che e' stato firmato oggi ha posticipato di un anno il termine temporale entro cui sostenere le spese rimborsate dal Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, destinato ai consorzi industriali localizzati tra Lazio e Marche". Lo afferma in una nota il commissario alla Ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli commentando il provvedimento deciso dall'Agenzia della Coesione Territoriale. "La misura - aggiunge il commissario - e' finalizzata a contrastare i diffusi fenomeni di deindustrializzazione, attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi gia' esistenti e a favore l'insediamento di nuove unita' produttive".

