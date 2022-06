Sisma 2016: bando Invitalia da 900 milioni per ricostruire 227 scuole

Legnini: gara innovativa e tempi rapidi grazie a deroghe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - Sono stati pubblicati da Invitalia i bandi della gara d'appalto del valore quasi 900 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di 227 interventi di ricostruzione e riparazione delle scuole danneggiate dal terremoto del 2016 che ha colpito i territori di Abruzzo, Marche, Lazio e Molise. L'iniziativa (parte del Programma straordinario da 1,3 miliardi per la riparazione e l'adeguamento sismico di tutti i 450 istituti scolastici nel Centro Italia resi inagibili dal sisma, che vale nel complesso 1,3 miliardi di euro) e' stata presentata oggi a Roma dal Commissario straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini insieme al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, al Capodipartimento di Casa Italia, Elisa Grande, al presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, e a Giovanni Portaluri, responsabile dell'Area competitivita' e territori di Invitalia. "La gara unica d'appalto per la progettazione ed i lavori su 227 scuole nelle quattro Regioni colpite dal sisma - ha sottolineato Legnini - e' un'operazione inedita ed innovativa, che si avvale delle deroghe possibili, e che punta ad una ricostruzione piu' rapida delle scuole".

Dall'iniziativa si attende una accelerazione della ricostruzione pubblica, e in particolare delle scuole. In base al Rapporto sulla ricostruzione delle scuole, a cura della struttura commissariale e presentato anch'esso oggi, sono infatti solo 24 le scuole ricostruite finora, "altri 22 cantieri importanti" sono i corso entre "altri 130 interventi sono in fase di avanzata progettazione". La gara appena lanciata (con accordo quadro) consentira' di selezionare un elenco di professionisti e imprese qualificate a disposizione delle amministrazioni locali, le quali potranno incaricarle con un "Ordine di Attivazione".

com-fro

