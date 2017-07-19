Sisma 2016: Ance, bene ordinanza su 1,3 miliardi di contributo

Misura sostitutiva del superbonus (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 mar - 'Soddisfazione per l'impianto generale della bozza di ordinanza sulle modalita' attuative del contributo da 1,3 miliardi nelle aree del cratere, in sostituzione del Superbonus'. Lo comunica l'Ance in una nota seguita all'incontro con il commissario alla ricostruzione Guido Castelli avuto dal vicepresidente Piero Petrucco (con delega alla ricostruzione del Centro Italia) e Carlo Resparambia, presidente di Ance Marche e coordinatore per il Sisma 2016. 'Al centro del confronto - spiega la nota dell'Ance - lo stato dell'arte della ricostruzione e l'attuazione della misura prevista dall'ultima legge di Bilancio e fortemente sostenuta dall'Ance, per evitare che con l'archiviazione del Superbonus molti cantieri non conclusi a fine 2025 possano bloccarsi'. I rappresentanti dei costruttori hanno riconosciuto 'il forte impegno del Commissario Castelli nel portare avanti la ricostruzione, anche suggerimenti e proposte per rendere il contributo di facile applicazione per imprese e cittadini, evitando incertezze operative e criticita''.

