Sisma 2016: Anac, opere di qualita', tempi ridotti, amministrazioni piu' preparate

Controlli preventivi per oltre mille procedure affidamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - Controlli preventivi per oltre mille procedure di affidamento, per un valore complessivo superiore a 1,6 miliardi di euro. Quasi 4.000 pareri forniti, con un numero esiguo di casi di contenzioso. Sono queste alcune cifre che evidenziano il sostegno concreto fornito da Anac alla ricostruzione, dopo il sisma dell'Italia centrale del 24 agosto 2016. Le procedure di affidamento controllate sono state quasi una al giorno lavorativo, dopo la sottoscrizione degli Accordi di Alta Sorveglianza da parte di Anac. I pareri sono stati 2,3 per giorno lavorativo, un valore di quasi due volte e mezzo il numero delle procedure pervenute. Quanto ai contenziosi, questi sono stati solo 12, di cui in 11 con gia' un esito in primo o secondo grado, e di questi ben nove favorevoli alla stazione appaltante supportata dall'Autorita'. 'Un sostegno importante e' stato dato anche alla qualificazione delle stazioni appaltanti nelle province del cratere sismico -spiega il Presidente dell'Anac Giuseppe Busia - Questo significa: piu' possibilita' di avere procedure e opere di qualita', riduzione del contenzioso e dei tempi di conclusione delle gare; committenti pubblici piu' attrezzati e piu' preparati anche per le nuove sfide dell'innovazione in modo da ricostruire in un'ottica di miglioramento della qualita' dei servizi e delle opere, con uno sguardo ai profili sociali, dell'efficienza energetica e della tutela dell'ambiente. L'impegno di vigilanza preventiva di Anac - aggiunge il Presidente Busia - garantisce sostenibilita', elevati standard di qualita' e razionalizzazione dei controlli, concentrando le verifiche sulle procedure di maggiore rilevanza, responsabilizzando i soggetti attuatori sulla base del supporto dato negli anni'.

