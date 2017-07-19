Sisma 2016: accordo Commissario-Sviluppo Lavoro Italia

Per sostenere economia e occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ott - 'In attuazione della Convenzione Quadro sottoscritta tra Sviluppo Lavoro Italia, societa' in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, prende avvio un insieme di interventi congiunti finalizzati a sostenere la ripresa economica e occupazionale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria'.

Lo comunica una nota congiunta, spiegando che 'le azioni mirano a promuovere l'autoimpiego, l'imprenditorialita' e la riduzione dei divari territoriali e di genere, favorendo un rilancio socioeconomico sostenibile e duraturo delle aree interne dell'Appennino centrale'. Tutte le attivita' saranno coordinate da Sviluppo Lavoro Italia in stretta collaborazione con la Struttura Commissariale per la Ricostruzione, con l'obiettivo di garantire una risposta efficace e integrata alle esigenze dei territori e delle comunita' coinvolte. 'Con queste iniziative - commenta il presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia Paola Nicastro - intendiamo contribuire concretamente alla rinascita dei territori del cratere sismico, sostenendo chi vuole creare lavoro e impresa nei luoghi piu' colpiti dal sisma'. 'Grazie alla proficua collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia - afferma il commissario di governo alla ricostruzione Guido Castelli - diamo oggi avvio a un percorso che rafforza concretamente il percorso di riparazione economica e sociale dell'Appennino centrale. La rinascita dei nostri territori passa non solo attraverso la ricostruzione materiale, ma anche attraverso la rinascita comunitaria e un nuovo sviluppo'.

