Singapore: Pil 2025 in crescita del 4,8%, superiore alle aspettative

In 2026 atteso rallentamento tra l'1% e il 3% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - Singapore ha registrato una crescita del 4,8% nel 2025, superiore alle aspettative, ha annunciato mercoledi' il primo ministro Lawrence Wong, avvertendo pero' che sara' 'difficile' mantenere questo ritmo in un contesto commerciale imprevedibile. Particolarmente dipendente dal commercio internazionale, Singapore puntava inizialmente a una crescita del 4%, in un anno segnato dalle tensioni commerciali legate ai dazi statunitensi. Il 2025 'segna una svolta importante negli affari mondiali', con molte certezze messe in discussione, ha dichiarato Wong nel suo messaggio di Capodanno. Il mondo e' 'diventato meno prevedibile e meno sicuro', ma 'nonostante queste turbolenze esterne, la nostra economia ha ottenuto risultati migliori del previsto', ha proseguito. Il primo ministro ha tuttavia avvertito che sara' 'difficile' mantenere questo livello di crescita il prossimo anno.Il ministero del Commercio ha indicato di prevedere un rallentamento compreso tra l'1% e il 3% nel 2026, a causa della frenata attesa dell'economia globale e degli effetti piu' marcati dei dazi statunitensi.

