Singapore: crescita 2019 si ferma a +0,7%, in netto calo dal +3,2% del 2018

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 gen - L'economia di Singapore, considerata un buon indicatore per l'area asiatica, e' cresciuta solo dello 0,7% nel 2019, in un netto calo rispetto al 2018, quando il dato si era attestato su +3,2 per cento. "Questa e' la peggiore performance di crescita di Singapore dalla crisi finanziaria globale" nel 2008, ha commentato Irvin Seah, economista di Dbs Bank, in una nota. Secondo l'analista, tuttavia, "nonostante questa performance desolante", l'economia di Singapore "sta lentamente riemergendo" e "escludendo shock negativi imprevisti, si prevede che lo slancio della crescita accelerera' gradualmente nei prossimi trimestri"

Il primo ministro Lee Hsien Loong ha annunciato nel suo messaggio di Capodanno che il nuovo bilancio favorira' in particolare le imprese e i dipendenti e includera' misure per sostenere le famiglie per far fronte al costo della vita.

