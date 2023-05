Simest: investe 4,4 mln per sviluppo di GVM Care & Research in Polonia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - Con un investimento di 4,4 milioni di euro, Simest, societa' di Cassa Depositi e Prestiti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha acquisito una partecipazione del 44% nella controllata polacca di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero della sanita' privata italiana con 28 ospedali in 10 regioni e una consolidata presenza all'estero in Francia, Polonia, Ucraina e Albania. "L'operazione - speiga Simest - e' stata effettuata attraverso risorse proprie e con l'intervento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che Simest gestisce in convenzione con il ministero degli Esteri". Le nuove risorse sono state dirette all'acquisizione del 51% di Nowe Techniki Medyczne (NTM), struttura sanitaria privata multispecialistica, dotata di 174 posti letto e con servizi in emergenza h24, operante in convenzione con il sistema sanitario pubblico.

Com-Dif

(RADIOCOR) 08-05-23 11:25:45 (0240)SAN 5 NNNN