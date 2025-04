Simest: accordo con Renco per crescita aziende della filiera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - L'accordo consentira' a Simest di identificare le necessita' delle imprese fornitrici, facilitando l'accesso a finanziamenti agevolati per realizzare investimenti in innovazione, sostenibilita' e consolidamento patrimoniale. A questi potranno essere aggiunti investimenti per la formazione di personale altamente qualificato, l'inserimento di temporary manager per supportare la transizione digitale ed ecologica, l'innovazione dei processi e la sicurezza; verranno sostenuti progetti di espansione sui mercati esteri, incluse apertura di nuove strutture, acquisizione di certificazioni e brevetti, consulenze specializzate per progetti di internazionalizzazione. Il protocollo prevede anche l'organizzazione di eventi dedicati alla promozione, con particolare attenzione alle Pmi e Mezzogiorno. Per Giovanni Rubini, ad di Renco, "l'accordo rappresenta un passo strategico per la competitivita' delle imprese della nostra filiera. Il supporto di Simest agli investimenti all'estero e' fondamentale: e' con noi nella centrale di Yerevan in Armenia e presto anche nel porto e nell'area logistica di Pemba, in Tanzania". L'ad di Simest Regina Corradini D'Arienzo ritiene che "supportare le imprese appartenenti alle filiere produttive rappresenta una priorita' strategica.

L'accordo Filiere d'impatto contribuira' a realizzare investimenti mirati, finalizzati al rafforzamento della competitivita' internazionale e della sostenibilita'.

Inoltre, grazie a iniziative come la Misura Africa, Simest sosterra' investimenti innovativi e sostenibili, favorendo la formazione di manodopera qualificata nel continente africano'.

com

(RADIOCOR) 14-04-25 11:57:51 (0284)ENE 5 NNNN