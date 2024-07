Silicon Box: Mimit, scelta sito produttivo avvenuta in totale autonomia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - Le selezione da parte della Silicon Box (azienda di Singapore che produce chiplet) della Regione dove insediare il suo nuovo sito produttivo (in Piemonte, ndr.) e' stata "coerente con quanto viene svolto nelle procedure per l'attrazione di investimenti, in cui il Mimit svolge un ruolo di supporto agli investitori, i quali decidono in totale autonomia le modalita' del proprio insediamento". Lo precisa il Ministero delle Imprese e del Made in Italia in un comunicato rispondendo ad una sollecitazione arrivata dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sull'opportunita' di rendere pubblici i progetti relativi all'insediamento di Silicon Box in Italia. Dal canto suo, prosegue la nota, il Mimit conferma "la massima disponibilita', trasparenza e leale collaborazione con i soggetti coinvolti e ricorda che le ragioni della scelta di Silicon Box sono state comunicate dall'azienda stessa agli uffici della presidenza della Regione Veneto e alle altre Regioni coinvolte lo scorso 28 giugno".

Com-Cel

(RADIOCOR) 01-07-24 18:14:35 (0568)PA 5 NNNN