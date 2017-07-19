Dati
            Notizie Radiocor

            Sielte: al via l'Academy per i professionisti delle reti tlc ed elettriche-2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - "Sielte - prosegue Turrisi - non e' nuova a questa sfida. Dal 2014 promuoviamo l'inserimento di giovani attraverso partnership strutturate. Le nostre Academy hanno gia' realizzato oltre 100 edizioni, portando all'assunzione di oltre 1.000 giovani professionisti. I percorsi formativi, progettati con un'alternanza tra formazione teorica in aula e laboratori pratici, si pongono l'obiettivo di favorire un inserimento efficace e strutturato nel contesto aziendale, sostenendo lo sviluppo professionale delle nuove risorse e rispondendo alla crescente carenza di competenze tecniche e di profili specializzati che caratterizza il settore".

            Nel 2025, grazie alla collaborazione con l'agenzia Talenti, Sielte ha formato e assunto 30 risorse provenienti dalla Tunisia per attivita' di palificazione, oggi operative in Lazio, Sardegna ed Emilia-Romagna.

            Dalla fine del 2024, l'aziend collabora con gli Its per percorsi di Alta Formazione, che hanno gia' portato all'assunzione di 85 apprendisti con competenze tecniche in ambiti come la cybersecurity, il networking e reti in rame e fibra ottica.

            Com-Sim.

