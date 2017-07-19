Siderurgia: Urso visita sito Hydra, tecnologia decisiva in decarbonizzazione Ilva

Cantiere mini-acciaieria sperimenta idrogeno in tutte fasi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 dic - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato il cantiere Hydra della multinazionale Rina a Castel Romano, una mini-acciaieria progettata per sperimentare l'idrogeno in tutte le fasi del ciclo dell'acciaio. Al centro del progetto, si legge in una nota, vi e' la produzione di preridotto per forni elettrici tramite tecnologia Dri alimentata a idrogeno, elemento decisivo per la decarbonizzazione della siderurgia.

Hydra sara' uno dei laboratori piu' avanzati per una produzione moderna e sostenibile, con ricadute utili anche per la piena decarbonizzazione del polo siderurgico dell'ex Ilva di Taranto. 'Il progetto Hydra - commenta il ministro - rappresenta una delle piattaforme piu' avanzate su cui puntare per costruire il futuro della siderurgia e garantire al Paese una produzione di acciaio sostenibile. a produzione di preridotto sara' un elemento chiave per la piena decarbonizzazione dell'ex Ilva: quanto emergera' da questo progetto avra' risvolti decisivi per il rilancio del gruppo e del polo di Taranto'.

Bof

(RADIOCOR) 01-12-25 13:32:31 (0402) 5 NNNN