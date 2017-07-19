Siderurgia: Urso visita sito Hydra, tecnologia decisiva in decarbonizzazione Ilva -2

Progetto da 110 mln approvato da Commissione Ue e Mimit (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 dic - L'impianto pilota, realizzato presso il Centro sviluppo materiali (Csm) di Castel Romano, comprende anche un forno elettrico di nuova generazione e sara' completata nei prossimi mesi. Il progetto da 110 milioni di euro del Gruppo Rina, approvato dalla Commissione europea e dal Mimit nell'ambito dell'Ipcei Idrogeno, rappresenta una delle piattaforme di innovazione piu' avanzate nel settore hard-to-abate: un'iniziativa che coinvolge un team dedicato di 120 ingegneri e include un polo di formazione e competenze sul trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno.

Grazie alla logica di open innovation su cui e' basato, Hydra diventera' una piattaforma indipendente a disposizione di tutti gli attori della filiera siderurgica, dedicata alla decarbonizzazione dei processi produttivi attraverso l'impiego dell'idrogeno.

