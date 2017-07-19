Siderurgia: Urso, non si risolve in pochi giorni quanto distrutto in 15 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 06 giu - "Sono fiducioso nella rinascita industriale italiana anche nel campo della siderurgia. Anche in questa prima parte del 2026 la produzione siderurgica italiana, in controtendenza con quanto accadeva in Europa, e' aumentata e stiamo realizzando finalmente il polo siderurgico di Piombino". Tuttavia, "non si risolvono in pochi giorni quelli che gli altri hanno distrutto in 15 anni". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della 55esima edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria, in corso a Rapallo, sottolineando che "il discorso riguarda Piombino, riguarda l'Ilva, riguarda tante altre realta' italiane. Per cambiare politica industriale e soprattutto per consentire alle imprese di realizzare i loro investimenti bisogna realizzare tante cose e ci vuole il tempo per poterle fare". E a chi chiedeva se ci fossero sviluppi sulla vicenda dell'Ex Ilva, Urso ha detto che "stanno lavorando i commissari. Quando i commissari mi daranno delle novita', le comunichero'". Urso si e' detto fiducioso "nel fatto che questo Governo avra' un tempo ancora significativo per concludere il suo mandato riformatore" e che, nei 500 giorni che mancano alla fine della legislatura, sara' "possibile trovare una soluzione per l'Ilva".

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(RADIOCOR) 06-06-26 12:11:48 (0226) 5 NNNN