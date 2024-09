Siderurgia: Urso, due offerte per Sanac, azienda tornata su via sviluppo

In vendita gli stabilimenti, societa' occupa 260 addetti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conferma la presentazione di due offerte per gli stabilimenti di Sanac, azienda in amministrazione straordinaria specializzata nella lavorazione dei materiali refrattari che occupa oltre 260 addetti. "Le due offerte arrivate per Sanac - afferma il ministro in una nota - confermano che abbiamo rimesso sulla strada dello sviluppo un'azienda importante per la Toscana, la Liguria, il Piemonte e la Sardegna in un quadro di rilancio della siderurgia nazionale. Grazie al lavoro dei commissari sono ripartire da tempo le commesse verso la societa' che la precedente governance di Acciaierie d'Italia aveva di fatto tagliato. Oggi Sanac e l'ex Ilva sono due procedure che vanno in parallelo, protagoniste della siderurgia italiana".

Il bando si e' chiuso lo scorso 20 settembre - in contemporanea con quella per la vendita di Ilva - e riguarda l'acquisizione di tutti i complessi aziendali gestiti dalla societa' presso gli stabilimenti di Assemini (in provincia di Cagliari), Gattinara (Vercelli), Massa (Massa-Carrara) e Vado Ligure (Savona).

Nei prossimi giorni, si legge nella nota, i commissari dovranno valutare le manifestazioni di interesse arrivate per decidere se procedere con le successive fasi di cessione dell'azienda e dei sui impianti produttivi.

