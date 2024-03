Sicurezza strade: Corte conti Ue, nessun progresso riduzione morti e feriti gravi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 mar - Secondo la Corte dei conti europea, senza maggiori sforzi, la Ue e gli stati membri finiranno per mancare gli ambiziosi obiettivi a medio e lungo termine: dimezzare e eliminare gradualmente i morti ed i feriti gravi dovuti ad incidenti stradali. Nonostante l'approccio a 360 gradi adottato dalla Commissione europea, negli ultimi anni non si sono registrati progressi nella riduzione dei morti e feriti gravi sulle strade, per cui e' difficile che la Ue possa azzerarne il numero o quasi entro il 2050. Per il 2030 il numero dei morti dovrebbe diminuire solo di un quarto invece che dimezzarsi rispetto al 2019, anno in cui nella Ue si sono contate 22 800 vittime della strada.

Aps

