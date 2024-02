Sicurezza stradale: Servizio Civile Universale e Codacons per educazione giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Promuovere l'educazione stradale a scopo preventivo e informativo attraverso la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e responsabilizzazione sui pericoli della strada, coinvolgendo anche le scuole. E' l'obiettivo del progetto di Servizio Civile Universale, che sara' realizzato dal Codacons in collaborazione con la Fondazione Amesci. In continuita' con i progetti di Servizio Civile Universale sviluppati dal 2014 a oggi dal Codacons e dalla Fondazione Amesci, che hanno impegnato piu' di 453 giovani in 1,268 milioni di ore di attivita' di educazione alla sicurezza stradale, anche quest'anno ci sono 44 posti disponibili in 12 regioni italiane (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Lazio, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta). Il progetto 'La sicurezza non ha eta'' contenuto nel Bando pubblicato lo scorso 22 dicembre dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, mette in campo un'azione di potenziamento di attivita' di sensibilizzazione sui rischi e sui pericoli della strada rivolti ai ragazzi e alle ragazze di eta' scolare ed ai giovani, attraverso l'organizzazione di giornate-evento e la creazione di prodotti digitali per la sensibilizzazione al tema. Possono candidarsi i giovani dai 18 ai 28 anni di eta' alla data di presentazione della domanda. Con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, ciascun operatore volontario selezionato sara' chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto e ricevera' un rimborso mensile di 507,30 euro. Tra gli altri benefit, per i volontari che termineranno il proprio servizio e' prevista anche una riserva del 15% di posti nei concorsi pubblici.

