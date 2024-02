Sicurezza lavoro: ok Parlamento Ue nuovi limiti esposizione per il piombo -2

Per la prima volta 'tetto' ai diisocianati '(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 7 feb - Sia il piombo che i diisocianati sono ampiamente utilizzate per rinnovare gli edifici e per produrre batterie, turbine eoliche e per rendere il veicolo elettrico piu' leggero.

L'esposizione al piombo puo' influenzare la fertilita' delle donne e degli uomini, lo sviluppo del feto, e potrebbe danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue.

I nuovi limiti, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sara' fissato a 0,03 mg/m e il valore limite biologico a 15 g/100 ml. La Commissione europea dovra' rivedere questi limiti entro cinque anni per proteggere meglio le lavoratrici in eta' feconda, tenendo conto dei dati scientifici piu' recenti.

Per la prima volta ci saranno limiti anche per l'esposizione ai diisocianati, che possono causare reazioni allergiche e malattie respiratorie come l'asma. La nuova legge fissa il limite di esposizione professionale per i diisocianati a 6 microgrammi (g) NCO/m (la concentrazione massima a cui un lavoratore puo' essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 g NCO/m per l'esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminera' tali limiti entro il 2029.

Alcuni lavoratori sono stati esposti al piombo per diversi anni e hanno accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra di qualsiasi nuovo valore limite. Per proteggere la salute di questi lavoratori in modo piu' completo, questi dovranno essere sottoposti a sorveglianza medica regolare, per verificare che possano continuare le mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

Aps

