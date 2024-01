Sicurezza Lavoro: Confimi Industria e Inail sperimentano modello "near miss"

Sperimentazione mancati infortuni in 5 settori manifattura (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Segnalare e analizzare i mancati infortuni per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori: e' questo l'obiettivo del progetto appena concluso inserito nel protocollo di intesa triennale firmato da Confimi Industria e Inail. Il progetto "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello tecnico-organizzativo" si basa su uno studio dei mancati infortuni o "near miss", eventi potenzialmente pericolosi che non hanno recato danno fisico al lavoratore pur avendone il potenziale - raccolto in cinque settori manifatturieri da aziende che aderiscono alla Confederazione. Costruzioni, chimica e gomma plastica, passando per metallurgia e alimentari e arrivando sino alle ceramiche sanitarie: il piano di sperimentazione e' stato attivato nei comparti del settore manifatturiero maggiormente significativi per complessita' organizzativa e gravita' degli infortuni.

L'indagine di rilevazione e segnalazione dei "near miss" effettuata ha permesso di poter costruire un modello efficace da poter applicare alla generalita' delle imprese e non soltanto a quelle del sistema di Confimi Industria.

