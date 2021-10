Sicurezza lavoro: Bonomi, morti inaccettabili, no approccio punitivo, agire prima

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ott - La sicurezza sui luoghi di lavoro e' un tema cruciale, che deve essere affrontato non con un approccio punitivo, ma intervenendo prima che si verifichino gli incidenti. "Andare al lavoro e morire non e' accettabile. Le fatalita' purtroppo esistono, ma ci sono numeri che non possiamo accettare.

L'approccio punitivo che caratterizza l'azione politica non credo sia quello che ci consente di evitare le fatalita'". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante l'assemblea di Federchimica, dicendo di avere "proposto di partire da subito, con una partecipazione organizzativa con i sindacati. Facciamo commissioni paritetiche in ogni impresa, che lavorino ex ante, perche' la pagella e la sospensione delle attivita' intervengono dopo il fatto tragico, invece noi vogliamo intervenire prima". Bonomi si e' detto certo che Confindustria "rappresenta industrie per bene, che hanno la cultura della sicurezza".

