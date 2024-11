Sicurezza informatica: un attacco su tre nel mondo e' malware, in Italia uno su due

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - Nel primo semestre 2024 oltre un terzo degli attacchi cyber nel mondo e' stato causato da malware (34%). E il ransomware e' in assoluto quella principale e maggiormente utilizzata grazie anche all'elevata resa economica per gli aggressori. Gli incidenti basati sullo sfruttamento di vulnerabilita' costituiscono come nel 2023 la seconda tecnica piu' utilizzata, al 14%, se pure in discesa di 4 punti percentuali rispetto al 2023. Il phishing risulta stabile, con l'8% dei casi, al terzo posto, sebbene la crescita del numero degli eventi registrati in valore assoluto sia superiore. E' la mappa tecnica del censimento dei cyberattacchi rilevati nel primo semestre 2024 rilevati dall'aggiornamento di Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, una media di 273 al mese, contro i 230 dello scorso anno e i 139 del 2019.

Anche in Italia il malware e' cresciuto nel semestre, ed e' stato la causa di oltre meta' degli attacchi verso le vittime del nostro Paese, 51% contro il 33% del 2023. Gli attacchi DDoS, che mirano a rendere inutilizzabile un servizio online sovraccaricandone le risorse, sono scesi, invece, in seconda posizione al 27% contro il 36% del 2023, ma con un peso significativamente maggiore rispetto a quello a livello globale. Una tecnica, quest'ultima, riconducibile spesso a campagne di hacktivism, poiche' si punta a interrompere l'operativita' di servizio di organizzazioni o istituzioni, rendendo evidente al pubblico un messaggio di denuncia o protesta. Un tipo di attacco che Italia e' piu' frequente dei dati a livello globale.

phishing e social engineering, che puntano sullo sfruttamento della vulnerabilita' del fattore umano, sono stati la causa del 7% degli attacchi nel nostro Paese. 'Una lieve diminuzione che tuttavia continua a costituire una minaccia sostanziale per le organizzazioni e porta in primo piano la necessita' di potenziare e rendere piu' efficaci le campagne di sensibilizzazione e formazione rivolte ai dipendenti', avvertono i ricercatori di Clusit.

