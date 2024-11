Sicurezza informatica: Clusit, Africa 'palestra' dei cyber criminali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - Un dato ancora basso, ma che nasconde una minaccia reale. E' quello degli attacchi del cybercrimine nel continente africano, diventato 'palestra per i criminali informatici', come emerso dall'aggiornamento dei dati degli attacchi web a livello globale nei primi sei mesi del 2024 di Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Dei 1.637 gli attacchi cyber rilevati nel mondo, il continente africano rappresenta uno scarso 1%, molto meno della sola Italia che a livello mondiale e' stata il bersaglio nel 7,6% dei casi noti. Ma in Africa 'e' difficile monitorare quel che sta realmente accadendo, e la sensazione e' che proprio qui si provino gli attacchi poi messi in atto altrove', rilevano i ricercatori.

Quando si tratta di attacchi informatici, infatti, il sommerso resta uno dei nodi. Anche l'incremento esponenziale del dato in Europa e' in buona parte riconducibile ad una normativa piu' incisiva entrata in vigore negli ultimi anni.

Norme lontane da venire altrove. In Asia e' stato registrato l'8% degli attacchi mondiali. Qui 'considerato il peso rilevante dell'economia del continente a livello mondiale, il valore potrebbe essere influenzato dall'ancora limitata efficacia di normative che obbligano le organizzazioni a notificare gli incidenti piu' gravi', si sottolinea. Ma e' all'Africa che si guarda perche' da qui potrebbe arrivare una minaccia ancor piu' grave.

ami

(RADIOCOR) 10-11-24 13:12:25 (0226) 5 NNNN